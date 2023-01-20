Холодная погода вернется в Петербург в выходные с 21 января

В выходные в Петербурге ожидается похолодание Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима все же вернется в Санкт-Петербург. 19 января - последний день оттепели. Уже к вечеру в Северной столице похолодает, а с выходных наступит зимняя погода, хоть пока и не очень холодная. Тем не менее, с 21 января 2023 года в городе установится минусовая температура. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- В ночь на 21 января в Петербурге температура опустится до минус 2-4 градусов, днем изменится не существенно - до минус 1-3 градусов. Осадков особо не ожидается, ветер будет северный и слабый, - рассказали синоптики.

Далее в воскресенье, 22 января, станет еще чуточку прохладнее. Ночью до минус 4-6 градусов, днем минус 2-4 градуса. Местами пройдет слабый снег, а ветер изменит направление на восточное.

Отметим, что холода продержатся недолго, в середине следующей недели снова вернется оттепель.