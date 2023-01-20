Солнца не было 17 дней в Петербурге впервые за последние 10 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Январь 2023 года в Санкт-Петербурге выдался теплым и очень пасмурным. Последнюю неделю в городе стоит оттепель, которая закончится уже с приходом выходных, 21 января. Но что самое интересное, в Северной столице уже 17 дней не светило солнце. Хоть Петербург и серый город, но такого в январе уже не было последние 10 лет. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Солнышко мы не видели уже 17 дней, такого в последний десяток лет даже и не наблюдалось, хоть в отдельные дни последних лет в первой и второй декадах января оно всегда появлялось, - рассказал синоптик.

Но солнышко все же вернется, вполне вероятно, что с приходом похолодания в выходные. По прогнозу уже вечером 20 января в Петербурге температура опустится ниже нуля градусов, ночью до 4-6 ниже нуля, а на выходных в пределах минус 2-5 градусов, даже возможен небольшой снежок.