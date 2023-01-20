Снос ТЦ «Лидер» начался на Комендантской площади в Петербурге

На Комендантской площади сносят ТЦ "Лидер" Фото: СОЦСЕТИ

На Комендантской площади в Приморском районе Санкт-Петербурга начали сносить торговый центр "Лидер". Город расторг договор на аренду земли еще в мае 2021 года. 20 января 2023 года к ТЦ приехали сотрудники комитета по контролю за имуществом, чтобы начать процесс сноса. Об этом в социальных сетях рассказывают местные жители.

- Владельцы ТЦ препятствуют сносу, - сообщают очевидцы.

Но как отметили в комитете, в действительности никто сносу не мешает. Работа идет своим чередом.

ТЦ "Лидер" был построен 20 лет назад на углу Гаккелевской улицы и улицы Ильюшина. Этот земельный участок был сдан под аренду в 2002 году. По договору арендатор не мог строить капитальный объект. Тем не менее на месте появилось трехэтажное здание, вполне похожее на капитальное.

Тем временем, местные жители обеспокоены, что на месте ТЦ могут начать строить новый многоэтажный жилой дом.

- Из-за инженерных сетей на этом месте невозможно строительство дома. Но этот момент надо уточнять в профильных ведомствах, - добавили в комитете.