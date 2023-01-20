Опубликован макет мемориала жертвам фашизма среди мирных жителей Ленобласти

Специалисты показали макет мемориала мирным жителям, которые стали жертвам фашизма в Ленобласти в годы Великой Отечественной войны. Фото: lenobl.ru

Сотрудники Российского военно-исторического общества (РВИО) впервые показали макет будущего мемориала, посвященного жертвам фашизма среди мирного населения Ленобласти. Как пишет online47.ru, монумент откроют в 2024 году к дате 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Это будет не просто памятник, а целый мемориальный комплекс. Его разместят в Гатчине. В основе мемориала будет находиться 40-метровая стела, на ее вершине поместят фигуру матери с детьми. По замыслу художников, этот образ символизирует семью, которую выгнали из дома нацисты, но она готова до победного конца защищать свою землю.

- Построить этот мемориал будет нашим долгом ради увековечения памяти обо всех ленинградцев, которые погибли в годы блокады и оккупации земель Ленобласти, - цитируют в издании губернатора 47 региона Александра Дрозденко.

Добавим, что в 2022 году на будущем месте установки мемориала провели инженерные изыскания. За благоустройство будущей территории памятника будут отвечать областные службы.