Стало известно, как будет выглядеть посвященный блокаде храм в Купчино

Эскизный проект храма получил одобрение. Фото: "Петербургский дневник" / Александр ГЛУЗ

Проект храма, посвященного блокаде Ленинграда, получил предварительное одобрение. Церковь, которая официально будет носить имя Святой Равноапостольной Нины, построят в Купчино. Рядом с местом, где в годы войны массово хоронили умерших от голода и бомбежек ленинградцев.

- Эскизный проект получил предварительное согласование. Сейчас готовятся изыскательные работы, уточняется место расположение храма на участке, - рассказал «Петербургскому дневнику» бывший вице-губернатор Петербурга, ныне глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Церковь будет построена на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Сроки работ пока не обозначены, но церемония установки закладного камня должна пройти 27 января 2024 года, в 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда.