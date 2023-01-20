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НовостиОбщество20 января 2023 12:13

Небольшой мороз и солнце обещают в Петербурге на выходные

Прогноз на 21 и 22 января дал главный синоптик города на Неве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В выходные немного подморозит, выглянет и солнце.

В выходные немного подморозит, выглянет и солнце.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мороз и солнце, день чудесный, - такую погоду обещает на ближайшие выходные в Петербурге не Александр Сергеевич Пушкин, а Александр Михайлович Колесов - главный синоптик города. По его данным, в Северную столицу вернется небольшой «минус».

- Нас ждут очень даже приличные выходные дни. Тихо и преимущественно сухо, температура воздуха слабоотрицательная, да еще и солнышко завтра может выглянуть, - сообщает в своем телеграм-канале синоптик.

Переход через ноль градусов произойдет уже вечером пятницы. А благодаря атмосферному фронту возможен и небольшой снег. А вот с субботы начнет действовать антициклон. Вместе с принесенной ясной погодой он поднимет атмосферное давление, даже чуть выше нормы.

Температурный фонд в субботу и воскресенье составит -4...-6 градусов.