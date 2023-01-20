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НовостиДом. Семья20 января 2023 12:17

Лоси стали чаще выходить на дороги в Ленобласти

Из-за маленького количества снега в лесах сохатые стали вести себя активнее
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лоси стали чаще выходить на дороги в Ленобласти

Лоси стали чаще выходить на дороги в Ленобласти

Фото: принтскрин видео.

Росприроднадзор предупредил автомобилистов, чтобы те были осторожнее на трассах в Ленинградской области. Лоси стали чаще выходить на дороги, так как в лесах мало снега и из-за этого они активнее. Об этом в ведомстве рассказали 20 января 2023 года.

- Инспекторы при осмотре с территории заказника Мшинское болото удалось заснять взрослого лося, который свободно передвигается по территории, где снежный покров не превышает нескольких сантиметров. Плюсовые температуры января привели к снижению снежного покрова, что стало следствием увеличения миграционных перемещений лосей и случаев их выхода на автодороги, - сообщили в ведомстве.

Дело в том, когда толщина снежного покрова превышает 130-сантиметровую отметку лоси ведут почти оседлый образ и количество перемещений сводится к минимуму. Но как только снега становится меньше, сохатые начинают активно перемещаться в поисках еды.