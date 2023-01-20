Полиция задержала двух парней за ограбление иностранца на Думской улице в Петербурге

Полицией задержаны двое граждан, ограбивших иностранца на Думской Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух парней, которые ограбили иностранца на Думской улице. инцидент произошел поздно ночью 17 января 2023 года. Приезжий лишился дорогостоящего телефона и наушников. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию Центрального района обратился 26-летний иностранец с заявлением о том, что около 02:50 часов по адресу улица Думская 1-3 после конфликта с двумя неизвестными у него пропал мобильный телефон, а через несколько минут у него отобрали наушники к нему. Общий ущерб составил свыше 120 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело, а весь конфликт отсмотрели по камерам видеонаблюдения. На следующий день у дома 18 по набережной канала Грибоедова были задержаны подозреваемые: двое парней 21 и 24 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.