Движение на двух автобусных маршрутах усилено в Петербурге с 20 января

Дополнительные автобусы вышли на два маршрута. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные автобусы вышли на два петербургских маршрута с пятницы, 20 января. Об усилении движения горожан информирует пресс-служба Комитета по транспорту.

- С 20 января на автобусный маршрут № 242 «Улица Летчика Лихолетова - станция метро «Проспект Ветеранов» направлены дополнительные два автобуса, - уточняют в Комтрансе.

Благодаря этому интервал движения в часы пик по будням сократится до 10 минут по утрам и до 10-15 минут по вечерам.

Еще чаще будет ходить автобус маршрута № 394, который курсирует от Ростовской улицы до железнодорожной станции «Царское Село». Сюда направлен одна дополнительная машина, что уменьшит время ожидания автобуса до 5-6 минут по утрам и 7-10 минут в вечерний час пик.