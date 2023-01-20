Бастрыкин поручил принять меры для сохранения Дома Лапина в Петербурге

Ситуация вокруг Дома Лапина в Санкт-Петербурге находится на контроле в СК России / Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры, чтобы сохранить Дом Лапина в Санкт-Петербурге. Суд постановил снести здание в рамках реализации девелоперского проекта. Однако, как пояснили в комитете, этого делать нельзя, так как возбуждено уголовное дело, а здание явление вещественным доказательством. Об этом 20 января 2023 года сообщили в СК РФ.

- Городской суд Санкт-Петербурга отказал градозащитникам в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда касательно ситуации вокруг Дома Лапина. При этом данный объект имеет временную защиту от разрушения или сноса, так как является вещественным доказательством по уголовному делу о сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге, которое расследует СК России, - пояснили в ведомстве.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России принять все необходимые меры для обеспечения сохранности здания. Расследование уголовного дела продолжается.