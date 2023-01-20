КГИОП вызвал полицию на место сноса исторической ограды мясокомбината «Самсон» на Московском шоссе

На Московском шоссе сносят ограду мясокомбината. Фото: vk.com/kgiopspb

Сотрудники петербургского Комитета по охране памятников (КГИОП) остановили демонтажные работы на Московском шоссе, 13. Здесь тяжелая техника ломала историческую ограду мясокомбината имени Кирова (мясокомбинат «Самсон»), числящуюся частью памятника.

- По факту проведения неустановленными лицами незаконных работ по разборке объекта культурного наследия «Ограда» КГИОП вызван наряд полиции для пресечения противоправных действий, - сообщает пресс-служба комитета.

После прибытия полиции демонтаж ограды остановился. А представители КГИОП написали заявление, усмотрев в действиях строителей признаки уголовно наказуемых действий.

Также чиновники обратились в администрацию района, чтобы там взяли на контроль ситуацию со сносом ограды.

Напомним, что ранее от здания комбината увезли знаменитые скульптуры быков. На месте комбината планируется новое строительство.