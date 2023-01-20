Военнослужащие из Выборга и Каменногорска погибли в ходе СВО

Двое жителей Ленобласти погибли в зоне СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое военнослужащих из Выборгского района Ленобласти погибли в зоне проведения спецоперации. одному из погибших было 43 года, а второму - 28 лет. О смерти земляков сообщает районная администрация.

- При выполнении задач в ходе спец операции погибли наши земляки Илья Евгеньевич Харламкин и Виталий Владимирович Вакунов. Мы разделяем невосполнимую боль утраты с родными и близкими Ильи и Виталия, их друзьями и одноклассниками, коллегами и сослуживцами, - говорится в тексте соболезнования на сайте администрации Выборгского района.

Известно, что Илья Харламкин родился в 1994 году в городе Каменногорске. Учился в местной школе, позднее кончил политехнический колледж «Александровский»в Выборге. Перед отправкой в зону СВО работал в Каменногорском карьероуправлении.

Виталий Вакунов родился в 1979 году. Он - выпускник школы №8 города Выборга, ветеран боевых действий, принимал участие во второй чеченской кампании.

Дата и место прощания с погибшими военнослужащими не сообщаются.