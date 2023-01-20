Дворцовый мост подсветят красным цветом по случаю китайского Нового года

Дворцовый мост подсветят красным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый известный мост Петербурга - Дворцовый - снова покраснеет. На переправе в честь наступления китайского нового года сменят окрас художественной подсветки. Перемонтировать ничего не придется, так как диодные светильники способны менять цвет на такой, какой нужен в конкретное время и по определенному случаю.

- В Петербурге есть свои традиции отмечать Новый год по восточному календарю, в том числе мы проводим фестиваль, посвященный этому празднику, включаем специальную подсветку Дворцового моста. Это дань уважения китайскому народу, знак дружбы, - заявил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Включать красные светильники на мосту будут каждую ночь, точнее темное время суток, с 21 января по 5 февраля. Китайский Новый год традиционно празднуют в течение двух недель.