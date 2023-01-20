Проездные «Подорожник» в виде брелков снова начнут продавать в Петербурге

Брелки "Подорожник" возвращаются. Фото: t.me/transportniytseh

«Подорожники» в виде брелков возвращаются. Комитет по транспорту Петербурга объявил аукцион на закупку 332 тысяч штук компактных устройств, которые очень полюбили горожане. Полгода назад брелки пропали из касс метрополитена, но в скором времени их опять можно будет купить.

- Планируется закупить более 332 тысяч брелков на сумму свыше 32,2 миллиона рублей - это самая крупная закупка за все время, - уточняет пресс-служба Комтранса.

Напомним, что компактные проездные, которые по функционалу ничем не отличаются от «Подорожника» в виде пластиковой карты, начали продавать в Петербурге с 2016 года. За семь лет пассажиры купили чуть меньше 400 тысяч штук. То есть в этот раз купят почти столько же, но за раз.