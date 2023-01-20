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НовостиПроисшествия20 января 2023 15:17

Два человека пострадали из-за вспыхнувшего автомобиля в Петербурге

На проспекте Народного Ополчения загорелся «УАЗ Патриот»
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали две пожарные машины

На место ЧП выезжали две пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два человека пострадали в пожаре в Кировском районе Северной столицы вечером в пятницу, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на проспекте Народного Ополчения поступило в 16:35. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в автомобиле «УАЗ Патриот» выгорел моторный отсек. Очевидцы потушили автомобиль самостоятельно до приезда сотрудников МЧС. Из-за возгорания пострадали сразу два человека: их госпитализировали в медицинское учреждение.

На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося выяснят дознаватели.