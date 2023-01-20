Нефтяные пятна заметили на реке Охта в Мурино

На Охте заметили нефтяные пятна. Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Необычный окрас приобрела вода реки Охты. В Мурино на ней образовались нефтяные или масляные пятна. Что именно, местные жители так и не определили, но радужные разводы намекали, что дело нечисто. Видео они опубликовали в соцсетях. И тогда на место вызвали инспекторов Росприроднадзора.

- Государственные инспекторы выехали в Мурино для проверки по факту обнаружения радужной пленки на акватории реки Охта в районе дома 59 по улице Шоссе в Лаврики, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Инспекторы взяли пробы воды и почвы с места происшествия. А также передали сведения в экологическую аварийную службу, чтобы уже ее специалисты ликвидировали последствия ЧП.