38 поликлиник отремонтируют в Петербурге в этом году

В поликлинике №44 появились два бассейна Фото: Пресс-служба Смольного

В 2023 году в Петербурге отремонтируют 38 поликлиник. Работы будут проведены в рамках программы модернизации первичного звена. Первый масштабный ремонт в рамках этой программы начался в 2021 году в детской поликлинике №44. На эти цели было выделено 800 миллионов рублей.

- После ремонта на оснащение этой поликлиники было выделено 90 миллионов рублей. Там оборудован дневной стационар, кабинет водолечения, зал лечебной физкультуры, соляная пещера, два бассейна - большой и малый, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, в 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена были отремонтированы 29 городских поликлиник. В медицинские учреждения закупили полторы тысячи единиц специального оборудования.