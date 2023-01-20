33 петербуржца получили награды «За милосердие»

33 петербуржцам вручили знаки "За милосердие". Фото: www.gov.spb.ru

Почетные знаки «За милосердие» вручили жителям Петербурга. Торжественная церемония от имени губернатора города прошла в Смольном. Наград удостоены 33 петербуржца, проявившие себя как небезразличные и добросердечные люди.

- По итогам 2022 года знаки присуждены тем, кто проявил особую заботу и неравнодушие к людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, трудным подросткам, бездомным, бывшим заключенным, - сообщает пресс-служба Смольного.

Награды получили педагоги, медики, работники соцслужб, представители бизнеса и другие горожане. Знак изготовлен в виде медали, на лицевой стороне которой изображен ангел с Александрийского столпа на Дворцовой площади - один из символов Петербурга.