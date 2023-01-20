Взрывотехники уничтожили четыре снаряда, найденные в январе в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники Росгвардии вывезли найденные боеприпасы на полигон Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны найдено в Петербурге и Ленобласти за текущий месяц. Первый из них нашли 17 января во время рытья котлована на стройплощадке на Пулковском шоссе.

- Специалисты ОМОН «Бастион» выяснили, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

18 января в парке «Северный» найдены три старых боеприпаса около платформы железнодорожной станции Луга. Росгвардейцы установили, что два из них - 105-милимметровые артиллерийские снаряды, а третий – корпус снаряда калибра 100 миллиметров, который подвергся сильной коррозии.

Сотрудники Росгвардии вывезли найденные боеприпасы на полигон и уничтожили их.