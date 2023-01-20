Пожарные тушили иномарку на Дачном проспекте в Петербурге

На место происшествия выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобиль «Хендай» загорелся в Кировском районе Северной столицы вечером в пятницу, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Дачном проспекте поступило в 19:28. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в иномарке выгорел моторный отсек. Специалисты боролись с огнем около 40 минут: пожар был полностью ликвидирован в 20:07.

По предварительной информации, пассажиры и водитель не пострадали из-за возгорания. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.