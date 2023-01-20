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НовостиЗдоровье20 января 2023 18:42

Онкологические заболевания стали выявлять на 16% чаще в Петербурге

В 2022 году выявлено 29 тысяч случаев
Анастасия НУРАДИЛОВА
Онкологические заболевания стали выявлять на 16% чаще в Петербурге

Онкологические заболевания стали выявлять на 16% чаще в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онкологические заболевания стали чаще выявлять в Петербурге. Выявляемость выросла на 16 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом и составила более 29 тысяч случаев. При этом эксперты утверждают, что рост выявления случаев заболевания не указывает на то, что растет заболеваемость.

- По данным специалиста, за 2022 год Петербург достиг показателя выявления онкологий на первой и второй стадии почти в 58 процентов, хотя Министерство здравоохранения РФ определило целевой показатель в 56 процентов, - пишет ТАСС.

Рост количества выявленных случаев позволяет быстрее и эффективнее оказывать медицинскую помощь. К слову, показатель годичной смертности от онкологии сократился в 2021 году на 2,4 процента, то есть до 17 процентов.