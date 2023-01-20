Суд вынес приговор петербуржцам за похищение человека и попытку вернуть долг

Осужденные проведут по несколько лет в исправительных колониях Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговоры четырем петербуржцам, которые обвиняются в похищении человека, произошедшем в конце августа 2020 года. Все началось из-за того, что один из обвиняемых хотел получить долг от своего бывшего бизнес-партнера. Для этого он организовал похищение бывшего приятеля.

- Для этого мужчина обратился к другому соучастнику. Он дал ему деньги и сообщил необходимую информацию о месте жительства и автомобиле должника, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Остальные трое осужденных подкараулили мужчину около дома и увезли его на автомобиле. В итоге за попытку вернуть долг заказчик преступления отправится в колонию строгого режима на 5 лет и 5 месяцев. Главный организатор случившегося получил 5 лет и 2 месяца условно. Один из исполнителей проведет 6,5 лет в колонии общего режима, а остальные двое мужчин – 5,5 лет в колонии строгого режима.