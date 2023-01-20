Врачи из Петербурга провели более 60 операций в Херсонской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи из Петербурга провели более 60 операций в Херсонской области в Генической центральной районной и Скадовской центральной городской больницах. Там сейчас работают два анестезиолога, два хирурга и два терапевта из Северной столицы. Кроме операций, которые проводят врачи, они консультируют пациентов с разными жалобами и обмениваются опытом с коллегами.

- Мы сделали много анестезий совместно с местными анестезиологами. В больницах Херсонщины работают прекрасные специалисты, - отметил анестезиолог-реаниматолог Сергей Шкабаров.

Кроме этого, петербургские медики работали с детьми и помогали недоношенным новорожденным. Врачи Первого Санкт-Петербургского Медицинского университета также консультировали пациентов, которым была нужна помощь терапевтов, хирургом и анестезиологов.