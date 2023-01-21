25 чат-ботов консультируют жителей Петербурга по разным вопросам Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцам помогают получить необходимую информацию 25 чат-ботов. Первый из них был запущен в 2020 году. Это был чат-бот МФЦ, который консультирует жителей города по услугам и находит ближайший центр «Мои документы».

- Кроме этого, в Петербурге работают чат-боты «122», «Рождение ребенка», «Многодетные семьи», «Ребенок в детском саду и школе», «Тариф-эксперт» и другие, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Эти приложения разрабатывают специалисты ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Особой популярность пользуются чат-боты МФЦ, службы 122, по вопросам мобилизации и по поиску катков и лыжных трасс.

Кроме чат-ботов, в Петербурге работают голосовые помощники, которые могут отвечать на типовые вопросы, снимая нагрузку на операторов.