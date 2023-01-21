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НовостиОбщество21 января 2023 6:34

Гололедицу и до -3 градусов прогнозируют в Петербурге 21 января

На погодных условиях скажется влияние гребня антициклона
Анастасия НУРАДИЛОВА
На тротуарах и дорогах образуется гололедица

На тротуарах и дорогах образуется гололедица

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице в субботу, 21 января, на погодных условиях скажется влияние гребня антициклона. Будет расти атмосферное давление, в облаках появятся устойчивые прояснения. Об этом сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- Осадков синоптики не прогнозируют. Но водителям и пешеходам нужно быть осторожнее: на тротуарах и дорогах образуется гололедица, - говорится в сообщении.

Температура воздуха в субботу составит от -1 до -3 градусов в Петербурге. В Ленинградской области в течение суток будет от 0 до -5 градусов. Скорость ветра составит от 1 до 6 метров в секунду. Будет расти атмосферное давление. Оно достигнет 776 миллиметров ртутного столба: это существенно выше нормы.