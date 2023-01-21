Станцию метро «Звенигородская» в Петербурге закрыли из-за замены турникетов

Работы проведут 21 и 22 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Режим работы станции метро «Звенигородская» в Петербурге изменится на выходных. Вестибюль полностью закроют, потому что в течение двух дней там будут проведены работы по замене турникетов. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

- 21 и 22 января станция «Звенигородская» временно закрывается в связи с заменой линейки универсальных турникетов, - говорится в сообщении.

Трудности для пассажиров возникнут только со входом в вестибюль станции. Уехать со «Звенигородской» все равно можно будет. Только входить и выходить придется через другую станцию, «Пушкинская», которая находится недалеко и является пересадочной со «Звенигородской».