Холода пришли в Петербург до середины следующей недели

В Петербург вернулась зима Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что зима будет гостить в Петербурге до середины следующей недели. Холодная погода вернулась в Северную столицу спустя 8 дней оттепели. 21 января температура воздуха опустилась до -4 градусов.

- Вторая декада января этого года стала очень теплой и вошла в четверку экстремальных за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге. Но теперь снова стало холодно, - рассказал синоптик в своем телеграмм-канале.

По его словам, среднедекадная температура воздуха в январе составила +0,9 градусов. Но это еще не рекорд. В 2020 году в этот период средняя температура воздуха за декаду составила +3,1 градуса. Сейчас температурные показатели ближе к январю 1993 года, когда температура во вторую декаду достигла +1 градуса.