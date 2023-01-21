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НовостиПроисшествия21 января 2023 8:21

Мошенник выманил 1,3 миллиона рублей у 94-летней жительницы Петербурга

Женщина поверила, что ее дочь стала виновницей ДТП
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции задержали подозреваемого

Сотрудники полиции задержали подозреваемого

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей. 11 января 94-летней женщине позвонил мужчина, который сообщил ей, что ее дочь стала виновницей аварии на дороге. Злоумышленник потребовал с пожилой петербурженки крупную сумму денег. А позже курьер убедил женщину отдать накопления.

- Пенсионерка обратилась в полицию на следующий день. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

20 января сотрудники полиции около дома на Витебском проспекте задержали подозреваемого. По версии следствия, виновником происшествия мог стать 19-летний молодой человек. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают причастность задержанного.