12-летний подросток пострадал в ДТП на улице Жукова в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 12-летний подросток пострадал в ДТП. Авария произошла вечером 20 января на улице Жукова. 60-летний водитель «Ниссан Кашкай» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с «Фордом Мондео», за рулем которого находился 19-летний водитель.

- Из-за столкновения «Форд Мондео» наехал на 12-летнего подростка, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из-за ДТП подростка госпитализировали. Врачи оценили травмы как состояние средней степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.