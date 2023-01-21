Доходность апартаментов в Петербурге достигла минимума в прошлом году

Эксперты прогнозируют рост спроса на аренду жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвесторы не довольны доходностью апартаментов в 2022 году. Этот показатель по итогам прошлого года составил всего 4,84 процента, хотя инвесторы, которые купили недвижимость для сдачи, планировали получать 8 процентов годовых.

- «Дно уже пройдено», говорят эксперты. В 2023 году турпоток может увеличиться - и доходность апартаментов в таком случае будет не ниже 6,5%, - пишет РБК.

По словам специалистов, турпоток увеличится из-за жителей Китая, желающих посетить Северную столицу. Количество западных туристов, которых страна лишилась, это не компенсирует, но турпоток все равно поднимет.

Кроме этого, больше начнут путешествовать жители России, которые просто психологически устали сидеть дома. Из-за этого будет расти спрос на апартаменты.