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НовостиПроисшествия21 января 2023 10:28

Полицейские задержали мужчину, который угнал машину каршеринга в Петербурге

Злоумышленника задержали по горячим следам
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленника задержали по горячим следам

Злоумышленника задержали по горячим следам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали мужчину, который по версии следствия угнал автомобиль каршеринга в Красногвардейском районе в ночь на 20 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение от перегонщика каршеринга поступило в полицию 20 января. Мужчина рассказал, что днем ранее с автомойки на Ириновском проспекте неизвестный угнал автомобиль «Киа Рио Х», - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции в эту же ночь обнаружили угнанную машину на улице Колонтай. Около автомобиля находился 36-летний мужчина, который и мог угнать транспорт. К слову, петербуржец уже привлекался к административной ответственности. Его доставили в полицию для разбирательств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.