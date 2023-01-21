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НовостиПроисшествия21 января 2023 11:34

Полицейские Петербурга нашли более 2 килограммов наркотиков в квартире подозреваемого

Двое мужчин задержаны и арестованы
Анастасия НУРАДИЛОВА
У преступников изъяли более 2 кг наркотиков. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

У преступников изъяли более 2 кг наркотиков. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали двух торговцев наркотиками в Петербурге. Двое мужчин раньше уже привлекались к ответственности. Одному из них 34 года, а другому – 30 лет. В квартире предполагаемого преступника найдено больше двух килограммов гашиша и марихуаны. Вещества прошли экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. Злоумышленники арестованы, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции проводят проверку и ищут информацию о дополнительных эпизодах преступления этими людьми. Правоохранительные органы займутся поиском источника приобретения запрещенных веществ.