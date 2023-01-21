Александр Беглов поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск. Фото: t.me/a_beglov

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск. Он напомнил, что наш город является крупным промышленным и образовательным центром России. В нем разрабатывается и выпускается современная техника.

- Мы гордимся нашими воинами, которые участвуют в подготовке операций, возводят оборонительные рубежи, разминируют территории, защищают мирных жителей. Мужество и профессионализм военных инженеров отмечены Президентом России и Министром обороны, - сказал глава города.

Губернатор пожелал военнослужащим здоровья, бодрости духа и побед. Он также отметил, что именно в Северной столице работает Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, который является одним из главных музеев страны.