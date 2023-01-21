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НовостиАвто21 января 2023 13:05

Движение по съезду с Волхонского шоссе на КАД Петербурга ограничат с 26 января

Ограничения будут действовать до 10 марта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ограничения будут действовать до 10 марта

Ограничения будут действовать до 10 марта

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пропускную способность ограничат на съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Ограничения будут действовать с 26 января по 10 марта. Их введут из-за работ по замене шумозащитных экранов.

- На транспортной развязке на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя будет ограничена пропускная способность съезда №1, - говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены. На дорогах установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которые оградят место производства работ. Кроме этого, специалисты поставят сигнальные фонари дежурного освещения.