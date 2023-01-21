Новая школа в Шушарах примет учеников начальных классов 1 февраля Фото: Пресс-служба Смольного

Новое здание школы №93 в Шушарах в феврале откроет свои двери для учеников. Готовность здания общеобразовательного учреждения оценил губернатор Петербурга Александр Беглов. Известно, что это одна из самых больших школ в Северной столице.

- Ее концепция - время России. Поэтому в школе много часов и циферблатов. Все классы носят названия географических мест и областей России, чтобы дети знакомились с нашей огромной страной. Например, есть класс Байкал, - сказал глава города.

Вместимость школы – 1925 учеников. Уже с 1 февраля там начнут учиться 750 школьников с 1 по 4 класс. В здании школы оборудованы шесть физкультурных залов и два бассейна. Также, там появился большой актовый зал на 1100 мест.