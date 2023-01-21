Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в краже телефонов на 3,3 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые подозреваются в хищении более 30 мобильных телефонов. По версии следствия, преступники действовали сразу втроем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент случился вечером 16 января. Неизвестные проникли в пункт выдачи товаров интернет-магазина на Ленинском проспекте и вынесли 31 телефон. Мобильные устройства были дорогими, сумма ущерба составила более 3,3 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, где сейчас находятся похищенные телефоны. Задержаны трое подозреваемых – одна девушка и двое парней. Девушку отпустили с обязательством о явке, а парни задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».