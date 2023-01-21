Новая школа-трансформер в Шушарах заработает к 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальная школа-трансформер , объединенная с детским садом, начнет работать в Шушарах с 1 сентября. Общеобразовательное учреждение примет 200 человек, а дошкольное – 150 детей. Сейчас здание готово на 90 процентов.

- Мы предусмотрели возможность размещения в здании групп детского сада и классов начальной школы. При необходимости помещения можно приспособить как под начальную школу, так и под детский сад, - отметил глава города.

В дошкольном учреждении можно будет организовать восемь классов ясельного и дошкольного возраста. А в школе места хватит на восемь учебных классов. В здании есть два бассейна для занятий плаванием. Школа-трансформер будет введена в эксплуатацию в июне этого года.