Волонтеры ищут 65-летнюю женщину, пропавшую в Ленобласти несколько дней назад. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пожилую женщину, которая пропала в Ленинградской области неделю назад. Ориентировка с ее фотографией появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Женщина 1957 года рождения пропала во Всеволожском районе 16 января. Она могла потерять память. Возможно, не ориентируется в пространстве, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост 65-летней жительницы Ленобласти составляет 165 сантиметров. Она худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Носит очки. Предполагается, что в день исчезновения на ней было надето черное пальто и серые сапоги. С собой у нее были палки для скандинавской ходьбы.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы помочь расклеивать ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пенсионерки.