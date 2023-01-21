Дефицит школ, детских садов и поликлиник почти перекрыт в Петербурге

К 2025 году город перейдет на плановое строительство социальных объектов Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург перейдет на плановое строительство социальных объектов к 2025 году. В последние годы город начал сокращать дисбаланс между жилой и социальной застройкой. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- В 2022 году благодаря жителям город заработал 1 триллион 162 миллиарда рублей. На 2023 год на развитие Петербурга выделено 26%. Это 264 миллиарда рублей, - рассказал глава города, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

К сегодняшнему дню дефицит социальных объектов почти перекрыт. Две трети необходимых зданий построено в последние три года. Дефицит школ, детских садов и поликлиник почти ликвидирован, поэтому к 2025 году Петербург точно перейдет к плановому строительству.