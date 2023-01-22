Северное сияние заметили в Ленобласти в ночь на 22 января

Северное сияние можно увидеть даже в Петербурге, если сильно постараться (Фото носит иллюстративный характер) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северное сияние заметили в Ленобласти в ночь с 21 на 22 января 2023 года. Поймать его в эту ночь было очень сложно - область также накрыл плотный туман, мешающий любоваться звездным небом, окрашенным бирюзовым цветом.

- Выбирая направление, куда отправиться, пытались максимально учитывать то, что погода стремительно меняется, в Кронштадте нас настиг туман, север Ленобласти затягивало тучами достаточно быстро. Отправились на юг, в надежде, что если не звезды, то небольшую полоску млечного пути получится разглядеть в дымчатом небе, - отмечают охотники за сиянием в сообществе "Астро Фото Болото".

Они же советуют всем желающим насладиться сиянием в полной мере уезжать подальше от Петербурга и севера области - слишком ярко светится город.