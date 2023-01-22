Потепление продолжится в Петербурге 22 января

Сугробы в Петербурге уже давно сменили лужи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потепление, пришедшее в Санкт-Петербург в январе, не собирается сдавать своих позиций. Оно продолжится и 22 января, когда температура воздуха, по прогнозам синоптиков, все еще будет на 3 градуса выше многолетней нормы середины зимы. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

- Петербург находится на гребне антициклона, благодаря чему до минимума снижается вероятность осадков. Из-за облаков может выглянуть солнце, а температура воздуха составит от -1 до -3 градусов в городе, и от 0 до -5 градусов по Ленинградской области, - отметили в центре.

Ветер ожидается северо-восточный - 3-8 м/с. Атмосферное давление - 780 мм.рт.ст.