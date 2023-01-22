Массовая авария собрала километровую пробку на КАД утром 22 января

В ДТП были задействованы, как минимум, три автомобиля ФОТО: Мегаполис/ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Массовая авария произошла на 67 километре КАД в Петербурге утром 22 января. Судя по кадрам с места ДТП, пострадали минимум три автомобиля, движущиеся в попутном направлении. Из-за этого средний ряд дороги оказался перекрыт, что собрало огромную пробку.

- Массовое ДТП произошло на 67 километре внутреннего кольца КАД, - сообщают очевидцы.

По данным "Яндекс. Карт" пробка растянулась на целый километр. На месте аварии находится реанимационный автомобиль. Данные о пострадавших и обстоятельства произошедшего пока уточняются.