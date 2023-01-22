4-летняя девочка оказалась в реанимации Петербурга, упав с отцовского плеча

Сейчас малышка находится под наблюдением медиков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

4-летняя петербурженка оказалась в реанимации с серьезными травмами головы. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», ребенок попал в больницу после падения с отцовского плеча утром 21 января в квартире на Звездной улице. Девочка ударилась головой о пол.

- У малышки диагностировали ушиб головного мозга, перелом лобной кости и пневмоцефалию. Ее поместили в реанимацию, - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в медицинском центре имени Раухфуса. За ее состоянием следят врачи. Известно, что семья девочки благополучная - полная, на учете не состоит.