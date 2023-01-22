Храм колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря осветили в Петербурге

Над росписью колокольни художники работали несколько месяцев ФОТО: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

22 января митрополит Варсонофий освятил храм колокольни воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге. Это здание было взорвано еще в 1930-х годах при расширении Московского проспекта. В 2016 году начались работы по его восстановлению на историческом месте. Здание возвели за 4 года.

- Монастырь - один из главных центров духовной жизни Петербурга. В годы гонений на Церковь храмы были закрыты и начали разрушаться, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В 2019 году Святейший Патриарх Московский и Всея Руси освятил собор Воскресения Христова. Сегодня обитель вновь украшает величественная колокольня с надвратным храмом.

В течение нескольких месяцев художники работали над росписью колокольни. Стены приобрели небесные оттенки, появился новый иконостас.