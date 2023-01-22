Новое культурное пространство открылось в петербургском Доме Радио

Встречи обещают проводить каждую неделю ФОТО: vk.com/musicaeterna

20 января в петербургском Доме Радио открылось новое культурное пространство. Оно получило название "библиотека-фонотека", так как направлено на знакомство с музыкой и книгами. Ежедневно работать пространство не будет - оно задумано лишь для проведения мероприятий, встреч и лекций. Попасть туда можно по предварительной записи.

- Каждый месяц главреды независимых издательств будут рассказывать о книжных новинках. Также будет, к примеру, открыт клуб имени Эмиля Берлинера для встречи меломанов, - обещают организаторы.

Первое мероприятие пройдет уже 25 числа. Это будет встреча с Игорем Булатовским. 27 января вместе соберутся меломаны. В день рождения Моцарта мероприятия будет посвящено именно его творчеству. Об остальных событиях организаторы обещают сообщать заранее, чтобы все желающие успели записаться.