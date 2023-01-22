Мужчина пырнул ножом прохожего на автобусной остановке в Петербурге

Спустя полтора часа подозреваемый был задержан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конфликт на автобусной остановке на проспекте Александровской Фермы в Петербурге вечером 21 января закончился поножовщиной. 47-летний мужчина пырнул прохожего прямо в живот. Скорую и полицию пришлось вызывать перепугавшейся жене пострадавшего.

- Раненый мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Спустя полтора часа по адресу улица Прибрежная, 11 удалось задержать подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.