Установлена личность убитого, чье тело нашли расчлененным в бане в Ленобласти

Мужчину задержали по горячим следам ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудникам полиции Петербурга удалось установить личность убитого, чье тело нашли расчлененным в бане во Всеволожске 21 января. Им оказался 38-летний местный житель. Истинный мотив убийства пока устанавливается, но подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

- Днем 21 января в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в бане у дома на проспекте Некрасова лежит расчлененное тело. На месте были обнаружены три полиэтиленовых пакета , накрытые ковром, и один завернутый в простыню сверток с частями тела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержан был 55-летний пьяный мужчина, находящийся в доме. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".