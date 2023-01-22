Пациент избил и попытался задушить врача в больнице Ленобласти

Госпитализировать пришлось не пациента, а самого врача Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Буйный пациент напал на врача в межрайонной больнице в городе Сланцы Ленинградской области. Рано утром 22 января мужчину доставили в приемный покой, но разгоряченный пациент вместо того, чтобы подлечиться, решил покалечить окружающих. Под руку ему попался врач-травматолог. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчина напал на 27-летнего врача. У медика диагностировали сотрясение мозга и кровоподтеки шеи, так как пациент душил его, - говорится в сообщении.

В результате самого травматолога пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести, а пациента передать другим специалистам - правоохранителям.