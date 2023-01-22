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НовостиПроисшествия22 января 2023 15:40

Бабушка с двухлетней внучкой упали с эскалатора в торговом центре Петербурга

Девочку на скорой доставили в больницу
Ева БЕЛОВЕЦКАЯ
На скорой малышку доставили в больницу

На скорой малышку доставили в больницу

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бабушка вместе с двухлетней внучкой упали на эскалаторе в торгово-развлекательном центре на Полюстровском проспекте в Петербурге. Вечером 21 января малышку доставили на скорой в Детскую больницу №2. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщина запнулась на входе на подъемник и упала вместе с внучкой. У девочки были подозрения на закрытую черепно-мозговую травму, - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз в больнице не подтвердили. Госпитализация не потребовалась, поэтому девочку вместе с бабушкой отпустили домой.