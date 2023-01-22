Старейший ветеран Великой Отечественной войны отметил свое 107-летие в Петербурге

Поздравить ветерана пришли и местные политики ФОТО: @speakerzaks

22 января свой 107 день рождения в Санкт-Петербурге отметил старейший ветеран Великой Отечественной войны. Валентин Прокофьевич Росляков живет в Сестрорецке. В годы войны он прославился тем, что в Прибалтике подбил целых 12 вражеских танков. Поздравить ветерана пришел и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

- Герои среди нас. С Валентином Прокофьевичем мы видимся не впервые - он живет по соседству. Но я не перестаю восхищаться его мудростью и силой духа. Пройти столько ожесточенных боев, перенести тяжелейшие испытания, но остаться человеком. С большой буквы. Добрым, открытым и честным. С таких людей стоит брать пример, - отметил Бельский.

За совершенный в 1944 году подвиг Валентин Росляков получил награду Орден Красного знамени.